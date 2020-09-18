Лауреатов кинофестиваля «Кинотавр» объявят в Сочи

Торжественная церемония состоится в Зимнем театре, сообщили организаторы.

После этого будет показан фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», удостоенный специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Фестиваль был перенесен из-за пандемии на 11 сентября. Хотя за день до закрытия выяснилось, что один из участников уже в Москве узнал о своей коронавирусной инфекции, организаторы заверили, что смотр сделает все для обеспечения медицинской безопасности гостей форума.

Гостей и участников с температурой не пускали на мероприятия, в зале была применена шахматная рассадка.

На главную награду фестиваля претендуют 13 фильмов, в том числе фильм Ивана Твердовского «Конференция» о событиях с заложниками на Дубровке, ленты «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Человек из Подольска» Семена Серзина.