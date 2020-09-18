Российские и белорусские артисты спели песню «Любимую не отдают» на слова Лукашенко

Видеоклип опубликован на YouTube.

В записи композиции приняли участие Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Диана Гурцкая, Анита Цой и Денис Майданов. Вместе с белорусскими артистами они исполнили песню, название которой цитирует фразу из обращения президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое он сделал в своем выступлении к народу и парламенту.

«Здесь мы живем, будут жить наши дети в мире любви и согласия вместе. Просто знай: любимую не отдают», – поют российские и белорусские исполнители.

Ранее в своем обращении к народу и парламенту Беларуси в преддверии выборов, 4 августа, президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия – его «любимая». «А любимую не отдают», – заявил белорусский лидер.