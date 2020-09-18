Новый адвокат Ефремова попросил дать ему условный срок

Владимир Васильев призвал суд также сократить срок актера в два раза, передает телеграм-канал Mash .

Апелляционная жалоба адвоката Владимира Васильева была подана на приговор от 8 августа, по которому артист Михаил Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы. После оглашения приговора договор Ефремова с предыдущим адвокатом, Эльманом Пашаевым, утратил силу.

Новый защитник артиста попросил суд отменить или изменить решение, назначив Ефремову наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Кроме того, адвокат попросил сделать назначенное наказание условным.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в Москве. Находясь в состоянии опьянения, он выехал на своем автомобиле на встречную полосу и совершил столкновение с другой машиной, водитель которой скончался.