Ефремов задумался о «высшем замысле» своего попадания в тюрьму

Актер поделился своими мыслями в интервью «Московскому комсомольцу».

В разговоре Михаил Ефремов выразил уверенность, что в российских колониях сидит множество талантливых людей, способных стать яркими артистами российского тюремного театра. Актер подчеркнул, что хотел бы отбывать срок в Чувашии, так как в колониях в этом регионе есть театр.

В будущем Ефремов планирует создать объединение творческих заключенных по всей России.

«Много одаренных людей за решеткой. Особенно одаренные по 159-й статье УК сидят», – сказал артист, имея в виду статью о наказании за мошенничество, и рассмеялся.

Артист также добавил, что думает о том, что попал в тюрьму «по высшему замыслу» для того, чтобы создать театр за решеткой.

Уголовное дело против Ефремова было возбуждено после смертельного ДТП, произошедшего 8 июня в Москве. Находясь в состоянии опьянения за рулем внедорожника, артист выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Сергея Захарова, скончавшегося спустя несколько часов в больнице.