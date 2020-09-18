Государство выделит театрам и концертным организациям еще более 3,1 млрд рублей

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы, опубликованной в СМИ.

Более 3,1 млрд рублей будет дополнительно выделено на обеспечение театров и иных концертных организаций России в 2021–2022 годах, говорится в документе. В 2021 году бюджетные ассигнования на эти цели увеличатся на 2041,2 млн рублей, в 2022 году – на 1177,9 млн рублей, отмечается в материалах.

В эту сумму входит выпуск новых постановок в Большом театре – в 2021 году на это выделят 400 млн рублей. Также в расходы войдет проведение ремонтно-реставрационных работ в здании Новосибирского государственного академического театра оперы и балета – 705 млн рублей в 2021 году и 237 млн рублей в 2022 году.

Будет предоставлен президентский грант в области культуры и искусства для Мариинского театра в размере 275,6 млн рублей в 2021–2022 годах, а также для московского театра «Et Cetera» в размере 40,5 млн рублей в 2021–2022 годах.