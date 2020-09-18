«Выходные с Большими гастролями-онлайн» продолжит спектакль «Три сестры» Мичуринского драмтеатра

Трансляция постановки пройдет 19 сентября в 19.00, сообщила пресс-служба проекта.

Спектакль «Три сестры» Мичуринского драматического театра стал победителем фестиваля «Итоги сезона – 2017» в номинациях «Событие», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Зеркало сцены», «Мастер» (май, 2017).

Кроме того, постановка получила дипломы в номинациях «За бережное отношение к классике», «За оригинальную постановку классической пьесы», «Актриса России» по итогам XII театрального фестиваля им. Н.Х. Рыбакова в Тамбове (май, 2018).

Бесплатные трансляции лучших спектаклей ведущих и региональных театров проходят в прямом эфире социальных сетей «Большие гастроли». Каждую субботу представлена работа нового театра-участника, отмечается в сообщении.

Всероссийская программа онлайн-трансляций спектаклей идет в интернете почти полгода и охват ее аудитории составил 26 395 891 просмотров за 117 дней показов 121 спектакля 91-го театра, расположенных в 54-х городах, относящихся к 50-ти регионам