В Царицыне исполнят произведения венских классиков

Онлайн-трансляция концерта «Маленькая ночная серенада» состоится 19 сентября в 21:00, сообщила пресс-служба проекта.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне». Сентябрьская встреча будет посвящена произведениям венских классиков – австрийских композиторов XVIII века. Организаторами концерта выступают Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник «Царицыно» при содействии посольства Австрии в России.

Вечер откроет приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Министра – посланника Австрии в России Роберта Гершнера.

Знаменитая «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта и другие номера программы будут представлены камерным оркестром Collegium Musicum под управлением его художественного руководителя Олега Романенко. Сольные партии на валторне, альпийском роге и других духовых инструментах исполнит Аркадий Шилклопер – всемирно известный музыкант, одинаково комфортно чувствующий себя как в классической, так и в джазовой музыке.

Эпоха Просвещения, XVIII век – именно в этот период оформляется светская музыка как таковая, формируются основные каноны, появляются новые жанры и формы музыкальных произведений. Вклад Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна, Антонио Сальери в мировую историю музыки трудно переоценить.

Интересно, что Моцарт вполне мог бы стать придворным композитором Екатерины II и создавать свои произведения в стенах Царицынского дворца. В письмах графа Разумовского, посла России в Австрии, к графу Потемкину говорится о том, что Моцарт был официально приглашен в Россию, однако не смог приехать, поскольку присутствовал на премьере оперы «Дон Жуан», а спустя короткое время скоропостижно скончался. История не знает сослагательного наклонения, однако ее сюрпризы не перестают поражать: шедевры Моцарта прозвучат в Царицыне спустя двести с лишним лет в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне».

Онлайн-трансляцию концерта «Маленькая ночная серенада» можно будет посмотреть на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне».