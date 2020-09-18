В Крыму открылся Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека»

Смотр проходит уже в 28 раз, говорится в распространенном в четверг сообщении оргкомитета.

Открытие фестиваля сопровождается показом его летописи. Почти столетие назад «Алые паруса» Грина стали олицетворением веры в добро и прекрасное будущее, в это же время «Артек» стал местом, в котором эта мечта воплощается у многих в жизнь.

Смотр детского кино объединяет как мастеров культуры, так и политиков и общественных деятелей. Уже много лет он приобщает подрастающее поколение к лучшим произведениям отечественного кино, способствуя формированию патриотических чувств и уважения к истории, отметили в оргкомитете.

В этом году в программе смотра более 40 картин, многие из которых будут показаны впервые. Одна из них – «Смотри как я» Егора Сальникова.

В рамках фестиваля дети будут смотреть фильмы кинопрограммы, снимать свои видеоролики и общаться с актерами через платформу видеоконференций Zoom, а также на спецплощадках офлайн. В мероприятии участвуют Андрей Соколов, Василий Лановой, Вадим Калганов и другие.