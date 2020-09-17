В Мариинском театре пройдет премьера балета «Семь сонат»

Постановка будет показана 24 сентября на исторической сцене Мариинского театра, сообщила пресс-служба учреждения.

Балет «Семь сонат» Алексея Ратманского на музыку Доменико Скарлатти дополнят постановки хореографа, возобновленные в прошлом сезоне: «Лунный Пьеро» на музыку Арнольда Шёнберга и Concerto DSCH на Второй фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича.

«Семь сонат» были созданы в 2009 году для Американского театра балета. В прошлом сезоне мариинская труппа готовила этот спектакль к мартовскому фестивалю «Мариинский», но из-за перерыва в сценической деятельности театра его выпуск пришлось отложить.

Партии готовят Екатерина Кондаурова и Роман Беляков, Мария Хорева и Филипп Стёпин, Алина Сомова и Роман Малышев. В двух обрамляющих премьеру балетах зрителей ждут новые солисты: в «Лунном Пьеро» впервые станцуют Виктория Терёшкина и Кимин Ким, в Concerto DSCH – Ксандер Париш.

Разные по музыкальному материалу (Шёнберг, Скарлатти, Шостакович), контрастные по «эмоциональной окраске и атмосфере, три постановки Ратманского представляют узнаваемый почерк хореографа, у которого движение и изящные танцевальные комбинации рождаются непосредственно из музыки», – говорится в сообщении.