«Золотая Маска» online покажет спектакли «Преступление и наказание», «Сирано де Бержерак» и «Дети солнца»

Прямые трансляции трех постановок пройдут на главной странице портала «Рамблер», сообщают организаторы.

После этого записи спектаклей появятся в мультимедийном сервисе Okko и будут доступны бесплатно. Для трансляций на портале «Рамблер» и в мультимедийном сервисе Okko выбраны драматические спектакли, номинированные на Национальную театральную премию в 2020 году.

20 сентября в 19:00 будет показано «Преступление и наказание» Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта» режиссёра Константина Богомолова и художника Ларисы Ломакиной. 26 сентября будет представлен спектакль «Сирано де Бержерак» Александринского театра в постановке Николая Рощина.

29 октября покажут спектакль «Дети солнца» Новосибирского театра «Красный факел» режиссёра Тимофея Кулябина и художника Олега Головко.

Созданные по классическим текстам, все три работы предлагают яркое и неординарное переосмысление этих произведений. При этом «Преступление и наказание» и «Дети солнца» на театральной сцене играются для небольшого числа зрителей, и увидеть их могут немногие — участие спектаклей в проекте «Золотая Маска» online меняет эту ситуацию.