В летнем кинотеатре Garage Screen пройдут последние кинопоказы с 35-мм пленки

Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщила пресс-служба кинотеатра.

20 сентября состоится показ фильма Алена Рене «Хиросима, любовь моя» о любви французской актрисы и японского архитектора. Сюжет повествует о том, как на съемках фильма в послевоенной Хиросиме французская актриса (Эмманюэль Рива) встречает японского архитектора (Эйдзи Окада). Двое суток они гуляют по городу и общаются. То, что изначально должно было стать документальным фильмом об атомной бомбе, превратилось в игровой полнометражный дебют французского классика Алена Рене — выдающуюся медитацию о любви и одно из главных достижений кинематографа XX века.

27 сентября пройдет показ фильма «Без крыши, вне закона». Лента рассказывает о том, как в канаве на территории виноградника находят тело молодой девушки, замерзшей насмерть. Из разговоров с теми, кто повстречал бездомную на своем пути, неназванная женщина-интервьюер (Аньес Варда) по крупицам составляет летопись последних дней ее жизни. Поэтический фильм Варда, считающийся ее ключевым достижением, был награжден «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля (1985), а актриса Сандрин Боннер («За наших любимых») получила за роль непримиримой Моны премию «Сезар» (1986).

Кинопоказы с пленки в летнем кинотеатре Garage Screen проходят в рамках рубрики «Серебряные копии», которая состоит из картин, созданных в аналоговую эпоху (название отсылает к серебру как к одному из основных элементов, входящих в состав пленки). Появление в летнем кинотеатре Garage Screen проектора для показа фильмов с 35-мм пленки обозначило новый этап развития кинопрограммы Музея «Гараж».