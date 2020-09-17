Академия Н.С. Михалкова продолжит серию онлайн мастер-классов с деятелями культуры и искусств

Акция проходит в рамках совместной программы с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко «Поддержка молодых специалистов театра и кино» в 2020 году, сообщили организаторы.

Принять участие в мастер-классах могут студенты и выпускники творческих вузов, начинающие специалисты индустрии кино и театра из различных регионов страны, а также все желающие, работающие в данной сфере. В рамках программы пройдет ряд мероприятий.

18 сентября 2020 года в 14:00 – онлайн мастер-класс «Техника Михаила Чехова. Шесть способов репетирования». Ведущий – режиссер, педагог, декан режиссерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) Владимир Байчер.

25 сентября 2020 года в 12.00 - онлайн мастер-класс «Анализ драматургии. Работа режиссера и актера над ролью». Ведущий – киноактёр, продюсер, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан.

29 сентября 2020 года в 14:00 - онлайн мастер-класс «Кино и Жизнь. Режиссура, сценарий, актерское мастерство». Ведущий – режиссёр театра и кино, писатель, драматург, сценарист, поэт, поэт-переводчик, продюсер Владимир Алеников.

В рамках мастер-классов спикерам можно будет задавать вопросы через форму общения ZOOM.