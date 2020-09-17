Российских деятелей культуры наградили орденами и званиями

Церемония награждения прошла в Бетховенском зале Большого театра.

В поздравительном обращении министр культуры РФ Ольга Любимова отметила усердную работу и подвижнический труд деятелей, особо проявленный во время пандемии коронавируса.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получила артистка Малого театра Лилия Юдина. Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени были вручены профессору Московской консерватории им. Чайковского Владиславу Агафонникову и худруку Государственного академического русского народного хора им. Пятницкого Александру Пермякову.

Лектор-музыковед Московской филармонии Наталия Панасюк получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, артист Государственного академического русского хора им. Свешникова Сергей Головушкин, первый проректор ВГИК Ирина Зернова, композитор Лора Квинт, директор Мемориального музея А. Н. Скрябина Александр Лазарев, концертмейстер по вокалу театра «Новая опера» Анна Маргулис, вице-президент Союза дизайнеров России Юрий Менчиц получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» было присвоено звезде сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» Петру Красилову, актрисе Ирине Шевчук, фолк-рок-певице Пелагее Телегиной, профессору кафедры Московской государственной консерватории им. Чайковского Олегу Худякову, артистам театра «Содружество актеров Таганки», Национального академического оркестра народных инструментов России им. Осипова, Театра «Русский балет», Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Московского государственного академического театра оперетты, Московского драматического театра им. Станиславского.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и главный режиссер Театра кукол им. Образцова Борис Константинов стали заслуженными деятелями искусств России. Почетной грамоты Президента России был удостоен музыкант Владимир Пресняков-старший.