Бэнкси пожертвовал правами на работу «Метатель цветов» ради своей анонимности

17.09.2020

Представители художника не смогли оспорить право производителя открыток Full Colour Black на использование граффити, пишет The Guardian.

Решение об отказе в иске приняли эксперты Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Рассмотрение дела заняло два года.

Граффити «Метатель цветов» было нарисовано в 2003 году в Палестине. На нем изображен демонстрант с букетом цветов в руке вместо «коктейля Молотова».

Представители художника подали в суд с иском об оспаривании права международной компании по производству открыток Full Colour Black, использовавшей изображение граффити. Однако европейское ведомство не заняло сторону художника.

«Бэнкси принял решение остаться анонимным и преимущественно рисовать граффити на собственности других людей без их разрешения, нежели чем рисовать их на холстах или на его собственности», – говорится в принятом на этой неделе постановлении, которое цитирует издание.

 