Бэнкси пожертвовал правами на работу «Метатель цветов» ради своей анонимности

Представители художника не смогли оспорить право производителя открыток Full Colour Black на использование граффити, пишет The Guardian.

Решение об отказе в иске приняли эксперты Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Рассмотрение дела заняло два года.

Граффити «Метатель цветов» было нарисовано в 2003 году в Палестине. На нем изображен демонстрант с букетом цветов в руке вместо «коктейля Молотова».

Представители художника подали в суд с иском об оспаривании права международной компании по производству открыток Full Colour Black, использовавшей изображение граффити. Однако европейское ведомство не заняло сторону художника.

«Бэнкси принял решение остаться анонимным и преимущественно рисовать граффити на собственности других людей без их разрешения, нежели чем рисовать их на холстах или на его собственности», – говорится в принятом на этой неделе постановлении, которое цитирует издание.