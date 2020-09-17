Юбилейный фестиваль ArsLonga откроется симфоническим спектаклем «Мастер и Маргарита»

Смотр пройдет в Москве, Самаре и Светлогорске, сообщила в четверг пресс-служба фестиваля.

Двадцатый по счету музыкальный фестиваль ArsLonga, худруком которого стал Иван Рудин, пройдет с 9 октября по 8 ноября в Москве, Самаре и Светлогорске

Откроет программу симфонический спектакль "Мастер и Маргарита" с участием Дарьи Мороз, Игоря Миркурбанова, Ивана Рудина и Московского государственного симфонического оркестра. Необычная музыкальная постановка по мотивам культового романа Михаила Булгакова будет показана 9 октября на сцене Большого зала консерватории.

Позже симфонический спектакль «Мастер и Маргарита» будет представлен в Самаре 19 октября и Светлогорске 25 октября в рамках региональной программы, рассказали организаторы.

В числе московских площадок будет также зал «Зарядье», «Башмет-центр» и Камерный зал филармонии.