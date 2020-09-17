«Хор Турецкого» отправится с «Песнями Победы» в шесть стран Европы

Инициаторами гастролей стали зарубежные партнеры, пояснил худрук коллектива Михаил Турецкий.

Арт-группы «Хор Турецкого» и Soprano откроют музыкальный марафон «Песни Победы», который состоится в Вене в четверг. После этого коллектив выступит в пяти других странах Европы, в том числе в Словакии, Венгрии, Словении, Италии и ФРГ.

Как сообщил журналистам перед вылетом из «Шереметьево» худрук и продюсер коллективов Михаил Турецкий, в Год памяти и славы коллектив исполнит песни, объединяющие народы, в которых говорится о мире, подвиге и любви. Худрук подчеркнул, что инициаторами гастролей стали зарубежные партнеры. Также проект поддержали МИД РФ и правительство Москвы.

«Благодаря победе 1945 года мы 75 лет живем в мире, и это надо бы продолжать. Сейчас новый исторический вызов, как принято говорить. Через свою музыку, через общение на центральных площадях европейских столиц мы призываем объединяться, чтобы сохранить наш хрупкий мир», – отметил Турецкий.