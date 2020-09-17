Заболевший коронавирусом режиссер Молочников извинился за контакты на «Кинотавре»

Как пояснил режиссер в своем Instagram , он получил положительный тест на коронавирус.

«Завтра в Театре на Малой Бронной должна была состояться премьера нашего спектакля «Бульба. Пир». К сожалению, мы ее вынуждены снова перенести – первый раз из-за карантина, а сегодня потому, что вчера у некоторых артистов и у меня был обнаружен COVID. И тест оказался положительным», – пояснил режиссер.

Ситуация усугубилась из-за того, что перед этим Молочников посетил фестиваль «Кинотавр», в рамках которого ходил на показ и контактировал с коллегами. По его словам, причиной такого поведения был отрицательный тест на коронавирус, полученный в первый день приезда.

«Врач сказал, что у меня, наверное, переутомление, и поэтому я пошел на свое кино. Вчерашний тест оказался положительным», – пояснил режиссер.