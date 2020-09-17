Следственный комитет проверит, была ли Легкоступова избита перед смертью

Об этом адвокат семьи певицы Сергей Жорин сообщил в разговоре РИА Новости.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в больнице, куда была госпитализирована с травмами, вследствие которых впала в состояние комы.

Адвокат пояснил, что на теле и голове певицы были обнаружены многочисленные гематомы и ушибы. По его словам, это противоречит объяснениям мужа певицы Юрия Фирсова, по версии которого она получила ушибы из-за того, что упала в ванной.

«Травмы со всех сторон тела не вяжутся с версией о единичном падении. Есть основания подозревать, что они были причинены насильственным путем. Точный ответ даст судебно-медицинская экспертиза, которую назначил Следственный комитет в рамках проверки обстоятельств смерти», – пояснил Жорин.