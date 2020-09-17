Путин поздравил со 100-летием музей-усадьбу Чернышевского

Телеграмма опубликована на сайте Кремля в четверг.

В своем поздравлении президент России отметил, что музей по праву считается одной из важнейших достопримечательностей Саратова и признанным культурным и просветительским центром всего Поволжья.

«Здесь проводится востребованная научная, исследовательская работа, воплощаются в жизнь выставочные, образовательные, информационные проекты, проходят литературные вечера, другие интересные мероприятия. Многое делается для того, чтобы гости музея, особенно молодежь, открыли для себя новые страницы отечественной истории и литературы, общественной и философской мысли», – отметил президент.

Кроме того, Путин подчеркнул кропотливый труд коллектива музея, целью которого является сбережение бесценного культурного и духовного наследия нашей страны.

Музей Н. Г. Чернышевского был основан в 1920 году. Сегодня он располагается в Саратове на территории бывшей усадьбы Чернышевских и Пыпиных. Фонд музея насчитывает более 28 тысяч единиц хранения.