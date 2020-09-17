В Петербурге прошел фестиваль театрального искусства «Арлекин»

Смотр завершился перформансом Ивана Куркина, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В этом году фестиваль театрального искусства прошел в необычном формате – три из девяти спектаклей конкурсной программы из-за карантина прошли не в Петербурге. Однако в день закрытия фестиваля в Театре «Зазеркалье» свободных мест почти не было, отмечается в сообщении.

Заключительным мероприятием смотра стал документальный перформанс «Включаю звук. Выключаю мир». Спектакль прошел вне конкурса, он был посвящен реальным детским и подростковым историям начинающих актеров.

По словам директора российской национальной премии фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» Марины Корнаковой, экспертный совет фестиваля отбирал спектакли из 140 постановок. В результате жюри отобрало 9 конкурсных спектаклей и рекомендовало несколько внеконкурсных, которые оказались спектаклями для подростков. В конкурсную программу вошли такие постановки, как «Маленький принц», «Черная курица» и «Алиса».