Бывшая жена нового адвоката Михаила Ефремова назвала экс-супруга «моральным уродом»

Женщина заявила, что адвокат бил ее и угрожал своему ребенку, сообщает «КП».

По словам бывшей супруги Романа Филиппова, в прошлом он был чемпионом мира по армрестлингу и злоупотреблял допингом, который негативно отразился на его психике.

«Не употребляйте сильные анаболики! Мой муж превратился в морального урода после применения допинговых препаратов. Он агрессивен, бил меня и угрожал ребенку, гуляет с разными бабами, превратился просто в нелюдя», – заявила бывшая жена адвоката.

Адвокат отреагировал на заявление своей экс-супруги, назвав ее обвинения «клеветой и бредом».

Роману Филиппову 42 года, он окончил юрфак Московского индустриального университета, после чего получил второе высшее в Российском университете физической культуры.