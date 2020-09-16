«Новый Театр Сочи» откроет сезон спектаклем Гоголя «Женитьба»

Спектакль зрители увидят в уже октябре, сообщают «Вести Кубань».

Постановкой спектакля занимался московский режиссер Евгений Кулагин. Генеральная репетиция состоится 17 сентября.

В спектакле участвует почти вся труппа театра, ее работа над постановкой шла в течение нескольких месяцев. Режиссер сделал акцент на современном звучании произведения – герои комедии Николая Гоголя будут перенесены в реалии XXI века.

Евгений Кулагин окончил челябинскую Академию искусства и культуры, работает с ведущими театрами России, в том числе с Театром Наций. Также преподает в Московской школе кино. Является трехкратным лауреатом высшей театральной награды страны – «Золотой маски».