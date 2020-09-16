Комитет по культуре Петербурга выделил негосударственным театрам 65 млн рублей

Об этом журналистам заявил глава комитета Константин Сухенко, передает 78.ru.

По его словам, средства выделяются в качестве поддержки и компенсации убытков, полученных в период пандемии коронавируса.

«Не могу сказать, что мы много сделали для негосударственных театров и музеев в период пандемии, финансирования почти не было», – признал чиновник. Однако все негосударственные учреждения возобновляют свою деятельность, о случаях банкротства не сообщалось, отметил он.

Сухенко добавил, что выделенные для «Городского театра», «Театра за Черной речкой» и некоторых других учреждений суммы были важны, так как ситуации у них были критическими.