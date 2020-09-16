Страдавшая от депрессии корейская актриса О Ин-хе покончила с собой в 36 лет

О смерти артистки сообщает издание Variety.

Женщина умерла в больнице в результате остановки сердца после того, как подруга нашла её без сознания в своем доме в Инчхоне. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося, однако эксперты заявляют, что основной версией является самоубийство.

«Нет причин подозревать убийство, не обнаружено никаких признаков вторжения в дом госпожи О. Видимо, она сделала свой выбор», — пояснил представитель полиции. По его словам, актриса страдала от депрессии.

О Ин-хе стала известна благодаря ролям в фильмах и сериалах «Не дыша», «Семейное проклятье», «Еда, разговор, трах», «Ветеринар», «Поездка с корейскими мастерами» и «Такси желаний». Кроме того, она вела свой канал на YouTube, в котором рассказывала о моде и красоте.

Ранее в среду, 16 сентября, стало известно о самоубийстве японской актрисы Сэй Асины. Ей также было 36 лет.