Археолог объяснил скандальное видео о надгробиях Новодевичьего кладбища в Москве

Ответственный за раскопки на территории монастыря ученый Леонид Беляев прокомментировал ситуацию в интервью РЕН ТВ.

Вокруг реставрации старинного кладбища в Новодевичьем монастыре Москвы разгорелся громкий скандал, в ситуацию вмешалась прокуратура. Искусствовед Мария Санти заявила, что старинные надгробья некрополя Новодевичьего монастыря, носящие следы свежих повреждений, были повреждены и свалены в кучу вместе со строительным и бытовым мусором.

Однако ответственный за раскопки известный археолог Леонид Беляев, объяснил телеканалу, что на видео попали гранитные надгробия 19 века, уцелевшие после того, как кладбище было нарушено в советское время. Часть памятников поставили на учет, часть рассеяли по разным углам монастыря, сейчас в ходе строительных работ их собрали вместе.

«О варварстве каком-то говорить не приходится. Но вы должны понимать, что стройка есть стройка. Даже самая тщательная стройка… без конца это взад-вперед таскается волею не волею. Не деться никуда. Но все вещи займут свое окончательное место и момент этот не далек», – заверил Беляев.

Экспертам предстоит восстановить прежнее местоположение надгробий, изучая архивы и сохранившиеся надписи. Археологи надеются, что в ближайшее время появится проект, по которому некрополь превратится в музей.