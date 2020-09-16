Новую девушку Брэда Питта заподозрили в ревности к Анджелине Джоли

Поводом стало заявление администратора фан-страницы Бранджелины в Instagram , пишет журнал Grazia .

О романе голливудского актера Брэда Питта с немецкой моделью Николь Потуральски в прессе заговорили в конце августа после того, как папарацци застали их вдвоем. Как выяснилось, манекенщицу познакомил со знаменитостью их общий знакомый-ресторатор.

Недавно фотомодель опубликовала в своем аккаунте соцсети фото, на котором она позирует в коротком оранжевом платье-рубашке. Свой пост она сопроводила подписью «Счастливые люди никого не ненавидят».

Обратившие на это внимание поклонники Анджелины Джоли стали задавать Николь вопросы о том, почему она удаляет со своей страницы все комментарии о Джоли, оставляя при этом негативные отзывы даже о себе самой. Кроме того, администратор фан-страницы Анджелины в Instagram задал вопрос: «Если она действительно вас не интересует, к чему вы пересматриваете все наши сторис уже две недели?» На этот вопрос Потуральски не стала отвечать.