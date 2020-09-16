Петербургский «Ленфильм» останется государственной киностудией

16.09.2020
В сообщении цитируется заявление гендиректора компании Федора Щербакова на встрече с коллективом. По его словам, сейчас «Ленфильм» начинает выплату кредита.
«Мы нацелены на финансовое оздоровление студии, и все платежные вопросы будут постепенно разрешаться. Самое главное - "Ленфильм" останется государственной студией, и никакого перепрофилирования не будет», – заявил Щербаков.
Новый руководитель студии был представлен сотрудникам председателем совета директоров киностудии Федором Бондарчуком.
Глава совета директоров опроверг возможность приватизации киностудии. По его словам, дальнейшая судьба ряда проектов и замыслов, замороженных из-за пандемии коронавируса, также сдвинется с мертвой точки в скором времени.