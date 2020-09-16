В Крыму нашли холм, служивший в древности кладбищем для пяти разных культур

16.09.2020
По его словам, в Крыму во время археологических раскопок на могильнике в селе Опушки (Симферопольский район) были обнаружены несколько позднескифских склепов.
«Мы открыли ряд позднескифских склепов, в которых происходили многократные погребения — в некоторых больше ста погребений», – отметил Храпунов. По его словам, на территории могильника были найдены памятники, относившиеся к пяти различным археологическим культурам.
В настоящее время ученые пытаются понять, почему носители пяти разных культур выбирали для погребений этот ничем не примечательный холм на протяжении полувека, сказал Храпунов.