Ди Каприо, Ким Кардашьян, Кэти Перри и другие звезды объединились против Facebook

Знаменитости «заморозили» свои аккаунты в соцсетях Facebook и Instagram, объявив компании бойкот.

Поводом для акции стала недостаточно эффективная, по мнению звезд, борьба соцсети с публикациям, содержащими ненависть, расизм и насилие. Бойкот поддержали компании Pepsi, Coca-Cola, Starbucks, Unilever и другие, общим числом более тысячи.

Протест поддержали также актер Эштон Катчер и другие знаменитости. По словам Ди Каприо, соцсети должны быть «силой для блага», поэтому он попросил своих поклонников не публиковать ничего в сети в течение 16 сентября.

«Дезинформация в социальных сетях серьезно влияет на наши выборы и подрывает нашу демократию», – заявила в Instagram Кардашьян. Подобные посты появились и в аккаунтах других звезд с хэштегами #StopHateforProfit и #Instafreeze. За