Триллер «Кольская сверхглубокая» представят на Comic Con Russia Online 2020

Фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября, сообщила пресс-служба проекта.

Продюсер и соавтор сценария Сергей Торчилин, актеры Милена Радулович и Никита Дювбанов, исполнившие в фильме главные роли, расскажут об истории создания картины и съемках, а также ответят на вопросы фанатов и представят эксклюзивные материалы.

«Изучая историю Кольской сверхглубокой скважины, я удивился: произошедшие там события привлекли внимание многих мировых СМИ. Тем не менее, документы, связанные с разработками Кольской, до сих пор под грифом «Секретно». Я сам отправился к тем местам. И чем больше я узнавал, тем четче понимал потенциал проекта. На мой взгляд, легенда о Кольской – отличный хай-концепт, чтобы сделать крепкую жанровую картину», – цитирует пресс-служба слова Торчилина.

Перед началом съемок создатели фильма изучали документы о бурении скважины и работе исследовательских лабораторий, а также встречались с консультантами, в том числе историками, медиками, военными и представителями спецслужб. Все эти материалы легли в основу сценария фильма.