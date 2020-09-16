Любимова назвала культуру приоритетным направлением развития Татарстана

Рабочая поездка министра культуры РФ в Татарстан состоялась 15 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Любимовой государственную награду Республики Татарстан – медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Любимова также приняла участие в заседании Совета по культуре и искусству при президенте Татарстана. Участниками заседания под председательством Минниханова стали замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, заслуженные деятели культуры России и Татарстана, а также представители общественных организаций.

Одним из важнейших вопросов повестки собрания стал проект Стратегии развития культуры Республики Татарстан на 2020 – 2025 годы и на период до 2030 года. Минниханов поблагодарил Любимову за поддержку региона в ходе реализации национального проекта «Культура», в рамках которого прошла большая работа по совершенствованию учреждений культуры.

В свою очередь, Ольга Любимова выразила руководству региона благодарность за деятельность по нацпроекту. По ее словам, в рамках нацпроекта были построены и капитально отремонтированы более 70 объектов, уже открыты 3 модельные библиотеки, 5 виртуальных концертных залов, 6 кинозалов, проведены масштабные фестивали и межмузейные выставочные проекты.