Театр кукол Образцова посвятит медработникам «Необыкновенный концерт»

16 сентября театру исполняется 89 лет, напоминает пресс-служба Минкультуры РФ.

В тот день в Москве было решено организовать кукольный центр искусства играющих кукол – Театр кукол им. С. В. Образцова. По случаю открытия 90-го сезона актёры театра вместе с куклами торжественно пройдут по красной дорожке.

Спецпоказ легендарного спектакля «Необыкновенный концерт» посвятят врачам и медицинским работникам, которые борются с распространением коронавируса.

В новом сезоне Театр кукол Образцова будет отмечать сразу две важные даты. Это 90-летний юбилей крупнейшего в мире театра кукол, а также 120-летие со дня рождения его создателя Сергея Владимировича Образцова.