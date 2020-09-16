Молодежный театр на Фонтанке откроет сезон спектаклями «Касатка» и «Нас обвенчает прилив»

Новый сезон стартует в театре 16 сентября, сообщает пресс-служба театра.

В этот день на Большой сцене театра будет представлена постановка «Касатка», на Малой – «Нас обвенчает прилив... (Ромео и Жанетта)». Спектакли смогут посетить только те зрители, которые купили билеты на мартовские показы.

Первый спектакль в новом сезоне, на который сейчас продаются билеты, пройдет 18 сентября. На сцене будет представлена постановка «Звериные истории» по пьесе Дона Нигро.

Спектакль «Нас обвенчает прилив...», поставленный по пьесе Жана Ануя «Ромео и Жанетта» Семеном Спиваком и Марией Мирош, примет участие в двух общероссийских проектах. В ноябре его покажут на фестивале «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» в Москве. Кроме того, он включен в программу Общественного потока IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В рамках фестивальной программы Культурного форума театр представит премьеру «Загадочные вариации» по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта. Постановка стала дипломной работой режиссера Дарьи Камошиной, а также начинающего театрального художника Екатерины Альтовой под художественным руководством Семена Спивака.