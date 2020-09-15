В шорт-лист Букеровской премии вошли писатели из США, Зимбабве и Эфиопии

Победитель будет назван 17 ноября, сообщает пресс-служба награды.

В объявленный короткий список вошли американские писатели Авни Доши, Дайан Кук и Брэндон Тэйлор. Также в шорт-лист попали писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт и эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте.

Английская писательница Хилари Мэнтел не удостоилась чести присутствовать в шорт-листе, хотя эксперты ожидали этого. На соискание Букеровской премии она с победой выдвигалась уже дважды до этого.

Победитель премии будет объявлен 17 ноября. Финалисты награды получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов каждый. Кроме того, их книги будут изданы специальным тиражом, а победитель получает еще и 50 тысяч фунтов.