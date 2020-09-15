Найденная в Ливане финикийская давильня откроет секреты древнего виноделия

Об открытии рассказала пресс-служба археологического проекта Телль-эль-Бурак.

Финикийцы сыграли первостепенную роль в распространении вина по всему средиземноморскому региону, поэтому ученым до сих пор было странно, что археологических свидетельств производства вина в самой Финикии поразительно мало. И вот, наконец, на раскопках в ливанском Телль-эль-Бураке эксперты обнаружили древний финикийский винный пресс.

Структура сооружения, очевидно, была довольно новаторской по своему дизайну, что подчеркивает важность этого напитка как для финикийского общества, так и для торговли в Средиземноморье.

Давильня датируется VII веком до нашей эры, ее открытие проливает свет на технологии производства вина финикийцами, а также их строительные традиции. Доктор Адриано Орсингер из Тюбингенского университета им. Эберхарда Карла, Германия и ведущий автор текущего исследования, опубликованного сегодня в Antiquity, рассказал изданию Ancient Origins, что эта находка является «самым ранним свидетельством винодельческих сооружений в древней Финикии».

Древние финикийцы были крупными торговцами вином и сыграли важную роль в распространении производства и потребления алкогольных напитков в Средиземноморье, поэтому исследователи теперь смогут узнать больше о финикийском виноделии, пояснил эксперт.