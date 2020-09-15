Памятник XIX века в Ставрополе отреставрируют под театр кукол за 268 млн рублей

Работы будут завершены к концу года, передает «Ставропольская правда».

Под краевой театр кукол будет приспособлен памятник истории и культуры «Народный дом конца XIX века», который находится в Ставрополе. Об этом изданию рассказал глава минстроя Ставропольского края Валерий Савченко.

По его словам, в ходе работ будет отремонтирован фасад здания, а также заменена кровля, полы, окна и двери. Внутри здания будут созданы новые помещения и большая сцена. К концу года реставрация будет окончена, пояснил чиновник.

«На выполнение работ выделено более 268 миллионов рублей», — уточнил Савченко. По его словам, реставрация осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Культура».