Апелляцию на приговор Михаилу Ефремову будет подавать его новый адвокат

Интересы артиста будет представлять Роман Филиппов, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, Филиппов получил статус адвоката в 2014 году. С тех пор он специализируется на гражданском и уголовном праве.

14 сентября актер окончательно разорвал сотрудничество с адвокатом Эльманом Пашаевым, обещавшим добиться для него наказания, не связанного с лишением свободы на длительный срок. Договор Ефремова с адвокатом истек после оглашения приговора суда, продолжать работу с юристом артист не захотел.

8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в Москве и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб. Было установлено, что в крови артиста содержалась критическая доза алкоголя, а также следы наркотиков.