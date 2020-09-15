В Севастополе прошел IV военно-исторический фестиваль «Русская Троя»

Смотр состоялся на Малаховом кургане, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Фестиваль был организован Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником, Российским военно-историческим обществом, общественной организацией «Крымская Федерация Страйкбола», общественной организацией сохранения исторического наследия «Гренадёр» при поддержке Минкультуры России, правительства Севастополя и Фонда Президентских грантов.

Познавательные зрелищные мероприятия фестиваля посетило около 7 тысяч человек. Два дня на Малаховом кургане работали интерактивные площадки для взрослых и детей, на которых желающие могли попробовать себя в роли археолога, побывать в «Школе морского дела» или поиграть в созданную сотрудниками Музея-заповедника игру «Синопский бой». Ребят, прошедших обучение стрельбе из орудия, посвящали в артиллеристы. Посетителям фестиваля показали полевой госпиталь и работу в нём основателя военно-полевой хирургии Николая Пирогова.

Ярким событием стала реконструкция сражения времен обороны Севастополя 1854-1855 гг. с участием военно-исторических клубов России. Кроме этого, реконструкторы представили жизнь и быт русского лагеря и лагерей союзников.

Интерес вызвали у посетителей лекции по истории Крымской войны и музейные выставки. Завершением фестиваля стала мультимедийная инсталляция на стенах Оборонительной башни Корниловского бастиона.