В Третьяковке открываются выставки, закрытые из-за протекшей крыши

Экспозиции откроются для посетителей 16 и 17 сентября, сообщает пресс-служба галереи.

В Новой Третьяковке были закрыты из-за протечки крыши выставки «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан», а также «Ненавсегда. 1968-1985».

16 сентября открывается для посетителей выставка «Ненавсегда. 1968-1985», говорится в сообщении. С 17 сентября вновь заработает проект «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан».

Выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» будет работать до 20 сентября.

26 августа в Новой Третьяковке произошла протечка крыши. Причиной стал прорыв изношенной ливневой канализации. После этого министр культуры РФ Ольга Любимова поручила проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений ведомства в двухнедельный срок.