В преддверии фестиваля Ural Music Night впервые пройдет музыкальная конференция

17 сентября специалисты и эксперты поделятся опытом в ключевых вопросах музыкальной и других креативных индустрий, сообщили организаторы.

В ходе конференции будут обсуждаться такие вопросы, как дополнительные возможности заработка у музыкантов, продвижение своего творчества и взаимодействие с музыкальными СМИ, основные тенденции развития музыкального бизнеса в России и эффективное пользование инструментами грантовой поддержки.

В конце программы конференции Свердловская киностудия совместно со Студией АРТ-продакшен и командой фестиваля Уральская Ночь Музыки презентуют новый фильм «Музыка души и рэп реальной жизни» о выборе своего пути и творчестве.

Помимо молодых творцов в фильме участвуют Юрий Башмет, Денис Мацуев, Евгений Горенбург, Иван Бессонов, Ля Крис, Grupo Fantasma и многие другие. Одним из ярких героев фильма стал сам Екатеринбург – город, объединивший не только героев фильма, но и музыкантов, слушателей самых разных возрастов со всего мира.

На конференции выступят спикеры от ТНТ, Comedy Club, «Афиша Daily», Благотворительного фонда Владимира Потанина, Фонда Президентских грантов, HARMAN, Gazgolder live, PricewaterhouseCoopers, «Вечерний Ургант», One Love Fest, Moscow Music School и другие.