В иранском «кургане смерти» нашли неестественно деформированный череп возрастом около 2000 лет

О находках иранских археологов в кургане Тепе Ашраф в Исфахане рассказывает Ancient Origins .

Древние захоронения и кладбища были своего рода «культурными мостами», связывающими живых с мертвыми, пишет издание. В Иране они представляют собой связи между нынешней и прошлой культурами. Исфахан – исторический иранский город, расположенный в северной части страны, известный своей персидской архитектурой, а также мечетью Имама (Шаха) 17 века, купол которой покрыт мозаичной плиткой и каллиграфией. Однако этот регион был древней колыбелью цивилизации и домом для старейшего городского поселения уже более 7000 лет назад.

Раскопки на древнем кургане Тепе Ашраф в городе Исфахан первоначально начались в 2010 году, когда профессор Алиреза Джафари-Занд объявил, что его команда археологов нашла на археологическом участке площадью 13 гектаров свидетельства о том, что курган использовался во время династии Буидов (945-1055 гг. н.э.). Однако ученые обнаружили, что сооружение намного старше.

Совместная группа иранских исследователей во главе с Алирезой Джафари-Занд обнаружила ряд артефактов и человеческих останков на месте, которое они описывают как «доисторическую гору в Исфахане». В том числе было найдено захоронение четырехлетней лошади у гигантской «могилы-кувшина», которое дает ученым ценные ключи к раскрытию «малоизвестной истории доисламского Исфахана».

Кроме того, был обнаружен череп, который не имел нижней челюсти и был разделен пополам, при этом будучи физически неполным. Ученые сделали вывод, что череп принадлежал инвалиду, который жил во времена Парфянской империи (247 г. до н.э. - 224 г. н.э.), которая простиралась от Средиземноморья на западе до Индии и Китая, охватывая персидскую и эллинистическую культуры.