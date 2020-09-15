Второй фестиваль «Театральное Приволжье» стартовал в России

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Второй сезон фестиваля школьных и студенческих коллективов начинается с 15 сентября. Его главная задача – максимальное привлечение молодежи к театральной деятельности в качестве активных участников, актеров, режиссеров и других представителей театрального сообщества, и в качестве зрителей, отмечается в сообщении.

Участниками могут стать молодежные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 30 лет. Также на смотр могут попасть детские театральные коллективы и студии с участниками возрастом от 6 до 17 лет.

Первый этап фестиваля продлится до декабря. В его рамках пройдет региональный отбор и будут определены региональные победители в номинациях молодежных и детских театров.

В ходе второго этапа видеоверсии спектаклей, поставленных победителями регионального этапа, будут размещены на сайте фестиваля и в социальных сетях. Этап завершится в феврале 2021 года голосованием экспертного жюри.