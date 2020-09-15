Михаил Ефремов может помочь школьникам в СИЗО подготовиться к сдаче ЕГЭ

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в разговоре с ТАСС.

Омбудсмен посетила несовершеннолетних подростков-москвичей, находящихся в том же СИЗО. По ее словам, в большинстве они все одиннадцатиклассники, сейчас готовятся к сдаче ЕГЭ.

Потяева напомнила, что оказавшиеся в столичном СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в вовлечении других «коллег по несчастью» в занятия спортом. В связи с этим она предложила, чтобы и Михаил Ефремов мог применить свои навыки с пользой для оказавшихся за решеткой несовершеннолетних.

«Но этот вопрос должна решить администрация СИЗО. Нам пообещали, что этот вопрос проработают», – рассказала омбудсмен. По ее словам, камера, в которой находится Ефремов, нормальная, у него четкое приватное место, два соседа с высшим образованием и вполне адекватные.