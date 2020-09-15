В Пскове нашли клад с монетами-чешуйками XVI века

15.09.2020
В ходе раскопок ученые нашли под полом деревянной постройки кубышку, в которой находилось 126 серебряных монет-чешуек. Специалисты датировали их последней четвертью XVI века.
В настоящее время монеты переданы реставраторам, которые проведут их расчистку и консервацию. В дальнейшем находки поступят в музейные фонды.
По словам ученых, находка завершила очередной этап археологических исследований, предшествовавших реконструкции улицы Леона Поземского, в рамках которого были проведены раскопки на улице Герцена.