В Пскове нашли клад с монетами-чешуйками XVI века

15.09.2020

Открытие сделали на улице Герцена, сообщил Археологический центр Псковской области.

В ходе раскопок ученые нашли под полом деревянной постройки кубышку, в которой находилось 126 серебряных монет-чешуек. Специалисты датировали их последней четвертью XVI века.

В настоящее время монеты переданы реставраторам, которые проведут их расчистку и консервацию. В дальнейшем находки поступят в музейные фонды.

По словам ученых, находка завершила очередной этап археологических исследований, предшествовавших реконструкции улицы Леона Поземского, в рамках которого были проведены раскопки на улице Герцена.