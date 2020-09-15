Роспотребнадзор разрешил отменить «шахматную» рассадку в залах Петербурга

Правило половинной заполняемости отменили для залов, рассчитанных на менее чем 4000 зрителей, сообщила пресс-служба ведомство.

Решение вступило в силу Роспотребнадзора 14 сентября. От «шахматной» рассадки зрителей могут отказаться в театрах, концертных залах и цирках Санкт-Петербурга.

Прежние карантинные ограничения в половинную заполняемость останутся только для залов, расчетная вмещаемость которых превышает 4000 мест. В прочих можно рассаживаться бок о бок, как и до пандемии коронавируса.

Таким образом, требование сохранения социальной дистанции в 1,5 метра отменено по факту. В то же время требование носить маски сохранено, а на входе в залы у зрителей будут измерять температуру.