Экс-супруга актера Павла Прилучного призналась, что не может забыть его

В новом выпуске своего шоу «Честный развод» Агата Муцениеце поделилась переживаниями после развода.

В ходе беседы народная артистка Раиса Рязанова предположила, что Муцениеце и Прилучный поспешили с разводом, как ей кажется по собственному опыту. Сегодня Раиса жалеет, что развелась с мужем – как она думает сейчас, что если бы сохранила семью, то прожила бы совершенно другую жизнь.

Отношения Павла и его детей теперь будут зависеть от новой избранницы Прилучного, Мирославы Карпович, считает Рязанова. Муцениеце болезненно отреагировала на эти слова, назвав актрису «особью женского пола». В конце Агата призналась, что до сих пор не может забыть Павла и будет еще долго переживать о разводе.