Озвучивать Волка в новой серии «Ну, погоди!» будет Гарик Харламов

Шоумен и авторы проекта утвердили окончательный визуальный образ персонажа, пишут РИА Новости.

Как рассказал агентству Харламов, в «Ну, погоди!» нет диалогов, но есть отдельные запоминающиеся реплики, работающие за счет интонаций. «И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей», – пояснил шоумен.

Юмор знаменитого сериала построен на физических гэгах, нелепых ситуациях с героями, это очень сложный жанр, воплотить который на экране мало кому удается, прокомментировал Харламов.

Как рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, при создании нового образа Волка нужно было сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа, не забыв о поправке на современные реалии. «Волк поменял гардероб, и, частично, привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», – сказала генпродюсер.