После смерти сына Раиса Рязанова задумалась о бессмысленности денег

О своих мыслях и переживаниях актриса рассказала на YouTube-шоу «Честный развод».

В разговоре о жизни с коллегой Агатой Муцениеце 75-летняя актриса Раиса Рязанова поделилась своими чувствами. Восемь месяцев назад она похоронила единственного сына Данилу Перова, который служил в театре «Содружество актеров Таганки».

У Раисы Ивановны остался уже взрослый внук Андрей, однако ее мысли до сих пор лишь о скоропостижно скончавшемся сыне. Даниле Перову был 51 год, причиной его внезапной смерти стал оторвавшийся тромб.

Пережив трагедию, Рязанова по-другому начала относиться к времени и жизни. «И вот я сейчас думаю, какая короткая у человека жизнь. И никто не знает, с кем что случится. Мне 76-й год. Сколько я еще проживу?» – задалась она вопросом в разговоре с ведущей.

По словам актрисы, после случившегося она задумалась о смысле денег. «Для чего эти антрепризы? Какие-то деньги зарабатывали - кому куда? Мне? Творожок, кефир…», – поделилась Рязанова.