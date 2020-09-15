Мошенники лишили всего имущества вдову и дочь Алексея Баталова

Все счета наследников артиста обнулены, сообщает «Московский комсомолец».

Умерший в 2017 году 88-летний актёр оставил родственникам $107 тысяч сбережений и четырехкомнатную квартиру на Набережной. Также им принадлежала квартира бабушки, расположенная на Кутузовском проспекте.

Вдова Алексея Баталова Гитана и его тяжелобольная дочь Мария нуждались в помощи, поэтому за ними ухаживала супружеская пара, помогая по хозяйству и организовав похороны актера. Однако вскоре после этого муж помощницы потребовал у вдовы ключ от ячейки, в которой хранились документы и деньги покойного. Получив отказ, мужчина начал оскорблять родственников, пообещав лишить их самостоятельности и поставив вопрос об опекунстве.

Затем у мошенников появились документы, якобы подписанные Гитаной и ее дочерью, по которым все имущество покойного актера отходит Наталье и ее мужу. Кроме этого, нарушители от имени семьи актера, но без ее согласия, создали фонд имени Баталова. Для найма адвоката женщинам пришлось обратиться к друзьям, которые пожертвовали немного денег, пишет издание.