Главный приз короткометражек «Кинотавра» получил фильм «Сера» режиссера Ланы Влади

Фильм рассказывает про жизнь в Норильске, передает ТАСС.

Лауреаты смотра были объявлены во вторник на торжественной церемонии в Зимнем театре. Фильм «Сера», получивший главный приз конкурса, рассказывает про женщину-полицейскую, которая приезжает в Норильск для расследования убийства.

В главных ролях снялись Анна Слю и Наталия Чумбуридзе. Лента получила приз в номинации «За мастерское воплощение образного мира простыми средствами».

Кроме того, диплом жюри конкурса с формулировкой «За тонкое соединение документального и игрового» получили ленты «Варя» и «Открой, это мама». Приз гильдии киноведов и кинокритиков России «За социальную точность и художественный аскетизм» получила также «Сера».